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"Спадкоємець Кличко" проведе бій проти непереможного поляка, який б'є "мішків"

10 травня, 11:50

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Непереможний українець повернеться на ринг вже в найближчий уїкенд. Суперником Віктора Вихрист стане не знаючий поразки поляк, хоча він сам бився з дуже сумнівними опонентами

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист / Фото: Instagram

Український боксер Віктор Вихрист проведе свій наступний бій 15 травня. Непереможний супертяж проведе поєдинок проти небитого поляка Яцека Пьятека, повідомляє Boxrec. Бій пройде в Кельні, команда українця вже прибула до Німеччини.

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Вихрист виграв всі свої шість боїв на професійному рингу, чотири з яких – достроково. У попередньому поєдинку в березні Вихрист "замісив" небитого венесуельця Вілмер Васкеса.

На рахунку поляка 11 перемог, дев'ять з них нокаутом. Правда, свій попередній поєдинок він проводив ще в 2019 році, а серед його опонентів були боксери зі статистикою 0-19.

Нагадаємо, перехід Вихриста в професіонали вийшов скандальним. Один з лідерів збірної України пішов з любителів рік тому. Босам національної Федерації боксу це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, той у відповідь подав до суду.

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