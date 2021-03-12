"Другий Кличко" на 24 кг легше суперника, але вийде проти нього на ринг

Український боксер суперважкого дивізіону Віктор Вихрист завтра вийде на черговий бій в профі. Суперником 28-річного уродженця Світловодська на вечорі боксу в німецькому Гамбурзі буде досвідчений Вільмер Васкес з Венесуели. Сьогодні бійці пройшли офіційну церемонію зважування.
Раніше Вихрист вирвав другу перемогу за місяць у поляка.
Ваги під українцем, якого називають спадкоємцем Кличків, показали 106 кг, тоді як його опонент потягнув на всі 130! Про це повідомляє Kamp Sport.
Для Вихриста це буде шостий бій у профі, попередні п'ять він впевнено виграв (чотири – достроково). Васкес у професіоналах 11 разів переміг і двічі завершував зустрічі нічиїми. При цьому в 2011-2018 рр. він робив паузу. Останній раз в рингу він з'являвся в травні 2019 го.
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Нагадаємо, перехід Вихрист в професіонали вийшов скандальним. Один з лідерів збірної України пішов з любителів рік тому, перед Олімпіадою. Босам Федерації боксу України це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, а той у відповідь подав до суду.
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