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"Другий Кличко" на 24 кг легше суперника, але вийде проти нього на ринг

12 березня, 18:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Віктор Вихрист в суботу проведе шостий бій у професіоналах

Український боксер суперважкого дивізіону Віктор Вихрист завтра вийде на черговий бій в профі. Суперником 28-річного уродженця Світловодська на вечорі боксу в німецькому Гамбурзі буде досвідчений Вільмер Васкес з Венесуели. Сьогодні бійці пройшли офіційну церемонію зважування.

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Раніше Вихрист вирвав другу перемогу за місяць у поляка.

Ваги під українцем, якого називають спадкоємцем Кличків, показали 106 кг, тоді як його опонент потягнув на всі 130! Про це повідомляє Kamp Sport.

Для Вихриста це буде шостий бій у профі, попередні п'ять він впевнено виграв (чотири – достроково). Васкес у професіоналах 11 разів переміг і двічі завершував зустрічі нічиїми. При цьому в 2011-2018 рр. він робив паузу. Останній раз в рингу він з'являвся в травні 2019 го.

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Нагадаємо, перехід Вихрист в професіонали вийшов скандальним. Один з лідерів збірної України пішов з любителів рік тому, перед Олімпіадою. Босам Федерації боксу України це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, а той у відповідь подав до суду.

Дивіться, як проводила тренування з боксу дружина Ліонеля Мессі:

Дружина Мессі Антонелла Роккуццо займається боксом Відео: Instagram

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