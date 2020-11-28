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Украинский супертяж Выхрист вырывает вторую победу за месяц у опытного поляка

28 ноября, 00:30

Елена Павлова Елена Павлова

В третьем раунде Виктор отправил соперника в нокдаун, но не сумел добить

Перспективный украинский супертяж Виктор Выхрист (5-0, 5 КО) во время боксерского вечера в Нанте выиграл у опытного поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО). Это первая победа по очкам для 28-летнего чемпиона Европейских игр. В предыдущих четырех поединках в профи Виктор заканчивал бой досрочно. Буквально в конце октября украинский "наследник Кличко" избил турецкого немца.

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В третьем раунде Выхрист после хорошей серии отправил соперника на настил, но тот практически сразу поднялся. В итоге поединок продлился все шесть раундов, на протяжении которых украинский боец по прозвищу "Фауст" полностью доминировал в ринге. Судьям ничего не оставалось, как отдать Виктору победу в его пятом бою на профессиональном ринге – 60:53, 60:53, 60:53.

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

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Напомним, что переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Лидер сборной Украины ушел из любителей перед Олимпиадой-2020, руководству Федерации бокса Украины это пришлось не по душе. Как следствие, тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, а тот в ответ подал в суд.

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боксер супертяжелый вес Виктор Выхрист
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