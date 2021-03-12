"Второй Кличко" на 24 кг легче соперника, но выйдет против него на ринг

Виктор Выхрист в субботу проведет шестой бой в профессионалах

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист завтра выйдет на очередной бой в профи. Соперником 28-летнего уроженца Светловодска на вечере бокса в немецком Гамбурге будет опытный Вильмер Васкес из Венесуэлы. Сегодня бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Реклама

Ранее Выхрист вырвал вторую победу за месяц у опытного поляка.

Весы под украинцем, которого называют наследником Кличко, показали 106 кг, тогда как его оппонент потянул на все 130! Об этом сообщает Kamp Sport.

Для Выхриста это будет шестой бой в профи, предыдущие пять он уверенно выиграл (четыре – досрочно). Васкес в профессионалах 11 раз победил и дважды завершал встречи ничьими. При этом в 2011-2018 гг. он делал паузу. Последний раз в ринге он появлялся в мае 2019-го.

Реклама

Читайте также: Усик хочет унизить Джойса еще до боя и требует 93% призового фонда.

Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей год назад, перед Олимпиадой. Боссам Федерации бокса Украины это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, а тот в ответ подал в суд.

Смотрите, как проводила тренировку по боксу жена Лионеля Месси:

Жена Месси Антонелла Роккуццо занимается боксом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама