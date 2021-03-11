Усик хочет унизить Джойса еще до боя и требует себе 93% призового фонда

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Джойсом пока что остается лишь в планах чиновников. На днях стало известно, почему задерживается бой Усик – Джойс. Промоутер Александр Красюк объяснил причину и выдал интересный вариант распределения гонорарного фонда.

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Руководитель K2 Promotions считает, что его подопечный должен получить 93% всех денег, тогда как его соперник – лишь 7! В комментарии iFL TV Красюк заявил, что официальным правилам финансы должны разойтись в отношении не меньше, чем 80% на 20%, ведь Усик – официальный претендент. А с учетом последних трех поединков украинца и британца эти цифры должны изменить на 93 на 7.

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

Тем временем, Усик заговорил со своим поясом и даже читает ему перед сном.

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А вот представитель британца Сэм Джонс в комментарии The Sun высмеял такой подход украинской стороны:

"Мы знаем, что у Красюка по контракту с Усиком остался только один бой. Поэтому они пытаются подвести этот поединок под промоутерские торги с Эдди Хирном, чтобы оставаться участником процесса. А распределение гонорара в соотношении 93% на 7% – просто смешно. Мы очень уважаем WBO как одну из справедливых боксерских организаций. Поэтому уверены, что нам предложат справедливое и надлежащее распределение гонорара, если дело дойдет до торгов".

Также сообщают, что Фьюри и Джошуа подпишут суперконтракт в течение двух дней.

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