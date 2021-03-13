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"Наследник" Кличко в Германии "замесил" небитого венесуэльца

13 марта, 23:43

Олег Люлька Олег Люлька

Это шестая победа чемпиона Европейских игр Виктора Выхриста на профессиональном ринге

28-летний украинский супертяж Виктор Выхрист, которого называют "наследником братьев Кличко", добыл свою шестую победу на профи-ринге. В немецком Гамбурге Выхрист по прозвищу Faust ("Кулак") одолел 39-летнего представителя Венесуэлы Вилмера Васкеса, для которого это поражение стало дебютным в профи.

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Отметим, что нокаута не вышло. Бой Выхрист – Васкес прошел всю дистанцию в 8 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинцу – 80:72.

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В этом поединке Вилмер Васкес отметился твердой головой, выдержавшей удары Виктора Выхриста, а также тем, что в шестом раунде он умудрился высморкаться прямо в ринге.

Для чемпиона Европейских игр-2019 Выхриста это – вторая победа решением судей при четырех викториях нокаутом. Горечи поражения Виктор еще не испытывал.

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Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей год назад. Боссам национальной Федерации бокса это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, тот в ответ подал в суд.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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победа бокс Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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