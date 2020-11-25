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"Наследник Кличко" проведет пятый бой за год. Его соперником будет "мешок" из Польши

25 ноября, 17:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

В предыдущий раз украинец боксировал менее месяца назад

Украинский боксер Виктор Выхрист проведет пятый бой за год. По информации boxrec.com, супертяжеловес вернется на ринг уже 27 ноября во Франции, где будет боксировать против поляка Камила Соколовски. Правда, соперник украинца, откровенно говоря, не самый сильный – на профи ринге он одержал 10 побед и 19 раз проиграл. В боксерском мире таких соперников называют "мешок".

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Выхрист выиграл все свои предыдущие четыре поединка на профессиональном ринге, при этом, досрочно. В предыдущий раз он выходил на ринг менее месяца назад – 31 октября Виктор одолел 43-летнего немца турецкого происхождения Якупа Саглама.

Напомним, что переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Лидер сборной Украины ушел из любителей перед Олимпиадой, боссам Федерации бокса Украины это пришлось не по душе. Как следствие, тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, а тот в ответ подал в суд.

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бокс Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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