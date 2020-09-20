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Вечер бокса в Днепре: когда и где смотреть бои Выхриста и Руденко

20 сентября, 10:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Анонс и список трансляций вечера бокса промоутерской компании Top Boxing Generation

В воскресенье, 20 сентября, в Днепре пройдет большой вечер бокса компании Top Boxing Generation. В главных боях программы в ринг выйдут 37-летний супертяж Андрей Руденко (32-5, 20 КО), его коллега по дивизиону, проспект Виктор Выхрист (2-0, 2 КО). Смотреть вечер бокса можно будет в прямой трансляции на телеканале XSPORT, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Начало – в 19:20.

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Пиком карьеры Андрея Руденко стал бой с россиянином Александром Поветкиным, в котором Андрей проиграл. Затем у украинца была победа и два поражения в последующих поединках. В предстоящем бою Руденко будет противостоять крепкий джорнимен из Харькова Константин Довбыщенко (7-7-1, 4 КО), который запомнился своим последним конкурентным боем с Александром Захожим.

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У Виктора Выхриста же будет третий бой в профессиональной карьере и снова против человека с множеством поражений. На этот раз под украинский "каток" попадет испанец Габриэль Энгема (10-9, 6 КО). Как мы писали ранее, Виктор Выхрист во втором бою в профи вырубил соперника во втором раунде.

Напомним, что переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Лидер сборной Украины ушел в профи перед Олимпиадой, Федерации бокса Украины его уход не понравился, поэтому тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, а тот в ответ подал на них в суд.

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бокс Андрей Руденко Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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