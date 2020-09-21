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Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)

21 сентября, 00:59

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпион Европы Виктор Выхрист добыл свою третью победу на профи-ринге - снова нокаутом!

28-летний украинский гигант-супертяж Виктор Выхрист, которого по телосложению и силе удара называют наследником Владимира Кличко, добыл свою третью победу на профи-ринге. И снова нокаутом!

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В рамках вечера бокса в Днепре уроженец Кременчуга Виктор Выхрист, которому уже дали прозвище Faust (с немецкого – "Кулак"), уничтожил своего испанского визави – Габриэля Энгуэму. В конце третьего раунда Выхрист мощным ударом правой отправил своего 36-летнего визави под канаты.

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Энгуэма, для которого это поражение стало десятым при десяти победах, на какое-то время даже отключился. Но затем сумел встать на ноги и поздравить своего обидчика.

Выхрист vs Энгуэма
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Выхрист vs Энгуэма / Фото: Luckypunch.net

Отметим, что перед этим, в августе, Виктор Выхрист "вырубил" своего соотечественника Семена Пахомова. А еще до объявления пандемии – в феврале, в Германии – чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Напомним, что переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Лидер сборной Украины ушел из любителей перед Олимпиадой, боссам Федерации бокса Украины это пришлось не по душе. Как следствие, тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, а тот в ответ подал в суд.

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бокс боксеры нокаут Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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