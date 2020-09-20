Толстяк Руис с левой "заехал" в голову своему тренеру: удивительная реакция коуча

Тренер боксера, получив неожиданный удар, устоял на ногах - и как ни в чем не бывало, продолжил работу на "лапах"

Самый знаменитый толстяк мирового бокса Энди Руис, который в прошлом году сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, а затем проиграл ему в бое-реванше по очкам, снова оказался на слуху. 31-летний американец мексиканского происхождения по прозвищу "Разрушитель" в ринге мощно "зарядил" по голове своему же тренеру. При этом пользователей соцсетей удивила реакция последнего.

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Накануне Руис и его наставник отрабатывали в ринге удары по "лапам". И в одном из моментов Энди промахнулся, угодив мощным левым боковым не по "лапе", а по лицу своего коуча. Что бы вы думали? Нокаут?

Даже не нокдаун! Да, пропустив неожиданный удар от толстяка Энди, его тренер немного пошатнулся, но устоял на ногах. И они, как ни в чем не бывало, продолжили работу.

Болельщики в соцсетях под этим видео называют челюсть тренера Энди Руиса гранитной: "Энтони Джошуа после такого удара точно бы упал!"

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Отметим, что свой следующий поединок экс-чемпион мира по версиям WBA, Super WBO, IBF и IBO Энди Руис проведет с Крисом Арреолой, который в 2009 году был избит нынешним мэром Киева Виталием Кличко.

Смотрите, как угодил в нокаут самый толстый боксер

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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