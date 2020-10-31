Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Украинский "наследник Кличко" избил турецкого немца на ринге в Гамбурге (видео)

31 октября, 21:56

Олег Люлька Олег Люлька

Это четвертая досрочная победа 28-летнего Виктора Выхриста в профессионалах

28-летний украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист, которого называют одним из потенциальных "наследников" братьев Кличко в самом престижном дивизионе, добыл свою четвертую досрочную победу на профи-ринге. Гигант ростом 196 см по прозвищу Faust (с немецкого – "Кулак") в Гамбурге одолел 43-летнего немца турецкого происхождения Якупа Саглама, за спиной у которого до этого боя было 43 победы при 6 поражениях.

Реклама

Усик – Чисора: онлайн боя

Отметим, что по ходу поединка Выхрист методично избивал Саглама, и в итоге пропустив уйму ударов, немец отказался выходить на пятый раунд.

Видео боя Выхрист – Саглам

Реклама

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

В тренде
"Заря" проиграла "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы

Напомним, что в своем предыдущем бою, который состоялся в сентябре,Выхрист в Днепре уничтожил испанца Габриэля Энгуэму, в конце третьего раунда мощным ударом правой отправив 36-летнего визави под канаты.

Перед этим в августе Виктор Выхрист "вырубил" своего соотечественника Семена Пахомова. А еще до объявления пандемии – в феврале в Германии – чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Cмотрите, как дерутся самые тяжелые боксеры

Реклама

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушкахБокс
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)Бокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеров
Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеровБокс
"Их боялись даже чеченцы": Усик с командой улетел на бой с ЧисоройБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять