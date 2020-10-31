Украинский "наследник Кличко" избил турецкого немца на ринге в Гамбурге (видео)

28-летний украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист, которого называют одним из потенциальных "наследников" братьев Кличко в самом престижном дивизионе, добыл свою четвертую досрочную победу на профи-ринге. Гигант ростом 196 см по прозвищу Faust (с немецкого – "Кулак") в Гамбурге одолел 43-летнего немца турецкого происхождения Якупа Саглама, за спиной у которого до этого боя было 43 победы при 6 поражениях.

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Отметим, что по ходу поединка Выхрист методично избивал Саглама, и в итоге пропустив уйму ударов, немец отказался выходить на пятый раунд.

Видео боя Выхрист – Саглам

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Напомним, что в своем предыдущем бою, который состоялся в сентябре,Выхрист в Днепре уничтожил испанца Габриэля Энгуэму, в конце третьего раунда мощным ударом правой отправив 36-летнего визави под канаты.

Перед этим в августе Виктор Выхрист "вырубил" своего соотечественника Семена Пахомова. А еще до объявления пандемии – в феврале в Германии – чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Выхрист нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

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