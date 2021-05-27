Левой в челюсть: боксер отправил соперника в глубокий нокаут

Перспективный боксер из Доминиканской республики Анхель Круз одержал эффектную победу над Джефри Сантаной Флоримоном нокаутом в первом раунде.
Круз поймал соперника на контратаке и мощным джебом в челюсть отправил его на настил ринга. Нокаут оказался настолько глубоким, что Флоримон даже не пытался подняться на ноги. Впрочем, судя по состоянию боксера, у него это вряд ли получилось бы.
Круз одержал третью победу на профессиональном ринге, а его соперник проиграл свой второй бой в профи.
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