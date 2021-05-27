Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Левой в челюсть: боксер отправил соперника в глубокий нокаут

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 мая, 10:38
Копировать ссылку
Поединок двух начинающих боксеров завершился уже в первом раунде. Судьбу боя решил один точный удар в челюсть, после которого проигравший так и не смог подняться на ноги
Поединок завершился уже в первом раунде
Поединок завершился уже в первом раунде

Перспективный боксер из Доминиканской республики Анхель Круз одержал эффектную победу над Джефри Сантаной Флоримоном нокаутом в первом раунде.

Круз поймал соперника на контратаке и мощным джебом в челюсть отправил его на настил ринга. Нокаут оказался настолько глубоким, что Флоримон даже не пытался подняться на ноги. Впрочем, судя по состоянию боксера, у него это вряд ли получилось бы.

Круз одержал третью победу на профессиональном ринге, а его соперник проиграл свой второй бой в профи.

Яркие нокауты:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять