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Боксера парализовало после 12-го нокаута подряд

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 мая, 19:10
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Начинающий боксер Оуэн Хилтон деклассировал своего соперника Остина Лэджинесса в первом раунде после удара левой. Его соперник потерпел уже 12-е поражение подряд
Беднягу вырубили уже в первом раунде
Беднягу вырубили уже в первом раунде

Поединок двух малоизвестных боксеров в США подарил болельщикам один из самых ярких нокаутов, по крайней мере, в этом месяце. Оуэн Хилтон эффектно нокаутировал Остина Лэджинесса уже в первом раунде.

В средине первой трехминутки Лэджинесс пошел в атаку, но напоролся на резкий хук с левой и упал как подкошенный. Нокаут получился настолько сильный, что на несколько секунд тело парализовало.

Хилтон одержал четвертую победу в профи при одном поражении. А Лэджинесс потерпел 12 поражение подряд, при этом, все – нокаутом. Он еще ни разу не выигрывал. Возможно, Остину стоит подумать о смене профессии.

Яркие нокауты:

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