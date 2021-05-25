Боксера парализовало после 12-го нокаута подряд

Поединок двух малоизвестных боксеров в США подарил болельщикам один из самых ярких нокаутов, по крайней мере, в этом месяце. Оуэн Хилтон эффектно нокаутировал Остина Лэджинесса уже в первом раунде.
В средине первой трехминутки Лэджинесс пошел в атаку, но напоролся на резкий хук с левой и упал как подкошенный. Нокаут получился настолько сильный, что на несколько секунд тело парализовало.
Хилтон одержал четвертую победу в профи при одном поражении. А Лэджинесс потерпел 12 поражение подряд, при этом, все – нокаутом. Он еще ни разу не выигрывал. Возможно, Остину стоит подумать о смене профессии.
Яркие нокауты: