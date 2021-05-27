Лівою в щелепу: боксер відправив суперника в глибокий нокаут

Перспективний боксер з Домініканської республіки Анхель Круз здобув ефектну перемогу над Джефрі Сантаною Флорімоном нокаутом в першому раунді.
Круз зловив суперника на контратаці і потужним джебом в щелепу відправив його на настил рингу. Нокаут виявився настільки глибоким, що Флорімон навіть не намагався піднятися на ноги. Втім, судячи зі стану боксера, у нього це навряд чи вийшло б.
Круз здобув третю перемогу на професійному ринзі, а його суперник програв свій другий бій у профі.
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