Лівою в щелепу: боксер відправив суперника в глибокий нокаут

Поєдинок двох боксерів-початківців завершився вже в першому раунді. Долю бою вирішив один точний удар в щелепу, після якого переможений так і не зміг піднятися на ноги

Поєдинок завершився вже в першому раунді

Перспективний боксер з Домініканської республіки Анхель Круз здобув ефектну перемогу над Джефрі Сантаною Флорімоном нокаутом в першому раунді.

Круз зловив суперника на контратаці і потужним джебом в щелепу відправив його на настил рингу. Нокаут виявився настільки глибоким, що Флорімон навіть не намагався піднятися на ноги. Втім, судячи зі стану боксера, у нього це навряд чи вийшло б.

Круз здобув третю перемогу на професійному ринзі, а його суперник програв свій другий бій у профі.