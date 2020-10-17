Леоненко о бое Ломаченко – Лопес: "Даже мои коты знают, что Вася его забьет"

Знаменитый футболист уверен, что Ломаченко выиграет: "Вопрос только, нокаутом или по очкам"

Лучший футболист Украины 1992-1994 годов Виктор Леоненко, являющийся большим любителем бокса, поделился с "Сегодня" прогнозом на бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Напомним, он состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье по киевскому времени.

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"Прогноз на бой? Это самый легкий вопрос, – сказал "Сегодня" Виктор Леоненко. – Конечно, Василий забьет его. Вот и все. Все просто для меня. Панчер, человек, бьющий со всех сторон. Я вообще не понимаю, как соперники против него боксируют. Ну, они даже не боксируют, а просто держат удар. Даже коты мои знают, что Вася забьет его. Тем более, как сам Вася говорит, он сейчас в лучшей форме, без травм слава Богу. Лопесу остается только терпеть, как Украина в матче с Испанией. Только в футболе могут быть случайности, а Василий их не допускает. У нас с испанцами получилось. А Лопес... Для меня вопрос только, сколько он выстоит – весь бой или в каком-то раунде упадет"

/ Фото: Instagram

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Виктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

В свое время отец Теофимо Лопеса пригрозил, что его сын "убьет Ломаченко в ринге".

"Я убью, отец убьет. А что будет, если он сам сразу же ляжет? Не стыдненько ли будет?" – говорит по этому поводу Виктор Леоненко.

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Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

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