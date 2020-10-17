Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Нарушили социальную дистанцию: Ломаченко и Лопес сошлись в дуэли взглядов

17 октября, 09:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стюарды руками сдерживали боксеров, пока они смотрели друг другу в глаза

Накануне боя за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF между украинцем Василем Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом состоялась традиционная процедура взвешивания, а также дуэль взглядов.

Реклама

Организаторы боя подготовили специальные ограничители, чтобы боксеры во время дуэли взглядов соблюдали социальную дистанцию, так как они еще не получили результаты тестов на коронавирус, они будут в субботу днем.

Однако Ломаченко и Лопес легко обошли преграду, чем поставили организаторов в неудобное положение. Боксеры подошли впритык друг другу и посмотрели в глаза. Вася смотрел на своего соперника с легкой ухмылкой, а Теофимо излучал саму серьезность и даже здесь успел бросить несколько нелицеприятных слов в адрес украинца.

Реклама

Реклама

Накануне Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу и обменялись высказываниями в студии телеканала ESPN. При личной встрече американец забыл все свои угрозы в строну украинца.

Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Реклама

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять