Нарушили социальную дистанцию: Ломаченко и Лопес сошлись в дуэли взглядов

Стюарды руками сдерживали боксеров, пока они смотрели друг другу в глаза

Накануне боя за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF между украинцем Василем Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом состоялась традиционная процедура взвешивания, а также дуэль взглядов.

Реклама

Организаторы боя подготовили специальные ограничители, чтобы боксеры во время дуэли взглядов соблюдали социальную дистанцию, так как они еще не получили результаты тестов на коронавирус, они будут в субботу днем.

Однако Ломаченко и Лопес легко обошли преграду, чем поставили организаторов в неудобное положение. Боксеры подошли впритык друг другу и посмотрели в глаза. Вася смотрел на своего соперника с легкой ухмылкой, а Теофимо излучал саму серьезность и даже здесь успел бросить несколько нелицеприятных слов в адрес украинца.

Реклама

Реклама

Накануне Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу и обменялись высказываниями в студии телеканала ESPN. При личной встрече американец забыл все свои угрозы в строну украинца.

Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Реклама

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама