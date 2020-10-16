Перед боем с Ломаченко его соперник рассказал о проблемах с отцом

Интересная история появилась на свет перед завтрашним объединительным боем в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Молодой американский боксер признался в сложностях в отношениях со своим отцом и тренером Теофимо-старшим. А вчера Ломаченко и Лопес встретились лицом к лицу.

Реклама

Слова чемпиона мира по версии IBF о том, что ему чаще хотелось бы видеть в Лопесе-старшем именно отца, а не тренера, приводит сайт BoxingScene:

"Это было в начале тренировочного лагеря. Мои отношения с отцом складывались тяжело. Нечто произошло 30 июля во время празднования моего дня рождения. Но мы смогли поговорить как отец и сын, и я благодарен ему за это. Теперь проблемы в прошлом, и мы настроены совершенно по-другому".

На слова боксера отреагировал и его отец:

"Было очень тяжело это слышать. Может, он злился на меня из-за чего-то, но я был отличным отцом для него. Куда бы я ни пошел – в магазин, на пляж, в бассейн – каждый день мы что-то делали вместе. Я не знаю, откуда он взял эти проблемы, и ему было плохо от своих слов. Но мне все равно, что он говорил. Я просто сказал ему, что люблю, и теперь мы собираемся вместе сделать нечто невероятное".

Лопес-старший заявил, что не позволит никому использовать сложности в его отношениях с сыном, чтобы привести их к поражению. И теперь выходцы из Сальвадора собираются впервые в истории объединить все пояса в весе до 61,2 кг.

Реклама

Накануне звездный игрок НБА сделал ставку на бой Ломаченко – Лопес.

Смотрите, как Василий проходил тест на коронавирус:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама