Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя

17 октября, 08:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксеры впритирку вписались в лимиты весовой категории

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров накануне завтрашнего поединка за титулы WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Оба боксера вложились в лимиты весовой категории – вес каждого составил 61,2 кг.

Реклама

Бой Ломаченко – Лопес состоится в ночь с субботы на воскресенье, начало – примерно в 5 утра по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием самых главных боев, статистикой ударов и оценками судей в реальном времени.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Накануне Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу и обменялись высказываниями в студии телеканала ESPN. При личной встрече американец забыл все свои угрозы украинцу.

Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять