Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес за сутки до боя

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров накануне завтрашнего поединка за титулы WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Оба боксера вложились в лимиты весовой категории – вес каждого составил 61,2 кг.

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Бой Ломаченко – Лопес состоится в ночь с субботы на воскресенье, начало – примерно в 5 утра по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием самых главных боев, статистикой ударов и оценками судей в реальном времени.

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Накануне Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу и обменялись высказываниями в студии телеканала ESPN. При личной встрече американец забыл все свои угрозы украинцу.

Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Как Ломаченко сдавал тест на коронавирус перед боем:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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