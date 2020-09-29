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Лопес пообещал сделать с Ломаченко то, чего с ним никогда не случалось

29 сентября, 15:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой американец собрался быстро нокаутировать опытного украинца

Менее трех недель остается до одного из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе. 17 октября в Лас-Вегасе встретятся чемпионы мира в легком весе (до 61,2 кг) по разным версиям Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Украинец и американец продолжают обмениваться уколами через интернет. На прошлой неделе Ломаченко пообещал Лопесу причинить боль за его слова.

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Теперь очередной выпад сделал 23-летний уроженец Сальвадора. В комментарии для YouTube-канал Fight Hype он выдал удивительное обещание послать Васю в нокаут в течение трех раундов:

"Я чувствую себя как чемпион – это действительно так. Осталось всего 19 или 18 дней до боя, не могу его дождаться. Тренировочный лагерь проходит просто великолепно, я взбудоражен всем происходящим.

На этой неделе мы начали работу свежими и сильными, осталась пара недель – и мы надерем кое-кому задницу. Я очень жду этого. Мы так долго шли к этому бою. Конечно, мы творим историю. Нокаутирую ли я Лому в первом раунде? Бой не продлится и три раунда. Я даже поставлю на это деньги".

Напомним, за всю карьеру Ломаченко проиграл по очкам всего два поединка: по одному в любителях и профессионалах, да и то сомнительным решением судей.

Читайте также о том, что промоутер Ломаченко не хочет, чтобы Усик бился с Джошуа.

Смотрите, как Ломаченко и Гвоздик жарили ребрышки в США:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram
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бой бокс угроза Василий Ломаченко обещание Теофимо Лопес
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