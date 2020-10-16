Ломаченко – Лопес: видеотрансляция церемонии взвешивания из Лас-Вегаса

В ночь на субботу боксеры станут на весы с необходимостью вложиться в свою категорию

Противостояние Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса непреклонно приближается к своему апогею – бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На ринг в Лас-Вегасе соперники выйдут рано утром в воскресенье по киевскому времени. Известно, что зрителей не пустят на бой Ломаченко – Лопес, а семьи пройдут проверку.

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В пятницу днем по американскому времени перед поединком запланировано официальное взвешивание. По Киеву же церемония должна начаться с наступлением субботы – в 00:00. Смотрите прямую трансляцию действа, которую ведет промоутерская компания Top Rank.

Напомним, что в начале октября Ломаченко и Лопес взвесились за две недели до боя. Тогда оба показали на весах более 64 кг, тогда как нынче должны вложиться в 61,2 кг. При этом украинец ранее выступал в двух категориях ниже, куда, вероятно, снова вернется после "файта" с молодым американцем.

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Накануне Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу и обменялись высказываниями в студии телеканала ESPN. До самого интересного осталось совсем чуть-чуть...

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Смотрите, как накануне Василий сдавал тест на коронавирус:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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