Ломаченко и Лопес взвесились за две недели до боя. Украинец оказался легче своего соперника

Боксерам еще нужно скинуть последние сотни граммов, чтобы вписаться в лимиты весовой категории

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко и обладатель титула IBF американец Теофимо Лопес прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до объединительного боя, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 17 на 18 октября по киевскому времени.

Реклама

За 14 дней до боя вес Ломаченко составил 64,13 кг, а под Лопесом весы показали 64,41 кг. Отметим, что лимиты весовой категории составляют 61,23 кг, сообщает boxingscene.com.

Накануне Лопес пообещал сделать с Ломаченко то, чего с ним никогда не случалось. Молодой американец собрался быстро нокаутировать опытного украинца.

А перед этим уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама