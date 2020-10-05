Ломаченко и Лопес взвесились за две недели до боя. Украинец оказался легче своего соперника

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко и обладатель титула IBF американец Теофимо Лопес прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до объединительного боя, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 17 на 18 октября по киевскому времени.
За 14 дней до боя вес Ломаченко составил 64,13 кг, а под Лопесом весы показали 64,41 кг. Отметим, что лимиты весовой категории составляют 61,23 кг, сообщает boxingscene.com.
Накануне Лопес пообещал сделать с Ломаченко то, чего с ним никогда не случалось. Молодой американец собрался быстро нокаутировать опытного украинца.
А перед этим уже сам Ломаченко высказался о будущем бое с наглым "янки": "Лопес съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".
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