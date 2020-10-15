Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу! Теофимо вдруг забыл все свои угрозы

Смотрите, как прошло свидание украинского Хайтека и непобедимого американца перед боем в Лас-Вегасе

Ну вот они и встретились лицом к лицу! Василий Ломаченко и Теофимо Лопес сошлись в студии американского канала ESPN перед боем за звание короля легкого веса, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени.

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И что же Теофимо сказал в лицо Василию?

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Напомним, ранее Лопес пригрозил надрать Ломаченко задницу и нокаутировать украинца в течение трех раундов.

Кроме того, Лопес утверждал, что назовет Ломаченко скверным словом. "Я назову его гребаной с****й. Не сомневайтесь, он поймет, что я говорю. Он знает, что такое гребаная с***а, потому что ею и является".

Однако при личной встрече с Василием о всех, высказанных ранее, угрозах Лопес забыл. И был самой деликатностью.

"Он знает, что это будет за бой. И я знаю, что это будет за бой. Он видит боксерский интеллект во вне. А я – в нем. Жду не дождусь поединка", – вот что в этот раз сказал Теофимо Лопес

"Суббота все покажет", – отметил, в свою очередь, Ломаченко

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Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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