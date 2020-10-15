Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу! Теофимо вдруг забыл все свои угрозы

15 октября, 12:00

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите, как прошло свидание украинского Хайтека и непобедимого американца перед боем в Лас-Вегасе

Ну вот они и встретились лицом к лицу! Василий Ломаченко и Теофимо Лопес сошлись в студии американского канала ESPN перед боем за звание короля легкого веса, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени.

Реклама

Читайте также: Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)

И что же Теофимо сказал в лицо Василию?

Лопес и Ломаченко

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Реклама

Напомним, ранее Лопес пригрозил надрать Ломаченко задницу и нокаутировать украинца в течение трех раундов.

Кроме того, Лопес утверждал, что назовет Ломаченко скверным словом. "Я назову его гребаной с****й. Не сомневайтесь, он поймет, что я говорю. Он знает, что такое гребаная с***а, потому что ею и является".

Однако при личной встрече с Василием о всех, высказанных ранее, угрозах Лопес забыл. И был самой деликатностью.

"Он знает, что это будет за бой. И я знаю, что это будет за бой. Он видит боксерский интеллект во вне. А я – в нем. Жду не дождусь поединка", – вот что в этот раз сказал Теофимо Лопес

"Суббота все покажет", – отметил, в свою очередь, Ломаченко

Реклама

INSTAGRAM

Ранее Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя. Украинский чемпион пообещал опустить своего непобедимого соперника на дно и лишить воздуха.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Ломаченко рассказал, почему мы никогда не видели его во всей красе
Ломаченко рассказал, почему мы никогда не видели его во всей красеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять