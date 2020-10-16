Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Зрителей не пустят на бой Ломаченко – Лопес, а семьи пройдут проверку

16 октября, 16:14

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя ранее сообщалось о 250 болельщиках в зале MGM Grand

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится одно из самых ожидаемых сражений года. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) выйдет в ринг против обладателя титула IBF, американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Однако обычных зрителей в зал не пустят.

Реклама

Читайте также: Перед боем с Ломаченко Лопес рассказал о проблемах с отцом

Напомним, что буквально в начале октября сообщалось о 250 счастливчиках, которые увидят Ломаченко – Лопес вживую. "Мы пустим туда спонсоров, а также раздадим большинство билетов тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Ни один билет не будет продан", – заявил тогда ESPN глава компании Top Rank Боб Арум.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

В тренде
Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию
Реклама

Однако после совещаний с властями и анализа ситуации с коронавирусом было решено, что доступ к поединку на MGM Grand будут иметь только избранные друзья и члены семей боксеров. Однако все они должны пройти тестирование на COVID-19 – сообщает ESPN.

Ранее мы писали, что украинский чемпион мира сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

Смотрите, как во время подготовки к бою Ломаченко и Гвоздик жарят ребрышки

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

болельщики бой зрители Василий Ломаченко коронавирус Теофимо Лопес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)
Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять