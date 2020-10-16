Зрителей не пустят на бой Ломаченко – Лопес, а семьи пройдут проверку

Хотя ранее сообщалось о 250 болельщиках в зале MGM Grand

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится одно из самых ожидаемых сражений года. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) выйдет в ринг против обладателя титула IBF, американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Однако обычных зрителей в зал не пустят.

Реклама

Читайте также: Перед боем с Ломаченко Лопес рассказал о проблемах с отцом

Напомним, что буквально в начале октября сообщалось о 250 счастливчиках, которые увидят Ломаченко – Лопес вживую. "Мы пустим туда спонсоров, а также раздадим большинство билетов тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Ни один билет не будет продан", – заявил тогда ESPN глава компании Top Rank Боб Арум.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

В тренде Личный самолет и персональная "скорая": как Роналду прилетел на карантин в Италию

Реклама

Однако после совещаний с властями и анализа ситуации с коронавирусом было решено, что доступ к поединку на MGM Grand будут иметь только избранные друзья и члены семей боксеров. Однако все они должны пройти тестирование на COVID-19 – сообщает ESPN.

Ранее мы писали, что украинский чемпион мира сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

Смотрите, как во время подготовки к бою Ломаченко и Гвоздик жарят ребрышки

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама