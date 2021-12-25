Камбосос признался, на кого променял Ломаченко

Тот факт, что 11 декабря на бое Василий Ломаченко – Ричард Комми в Нью-Йорке не было абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа, многими было воспринято, что австралиец специально проигнорировал украинца, дабы показать тому, что не видит в нем своего возможного соперника.
Однако Камбосос заявил, что покинул США не из-за неуважения к Василию Ломаченко, а из-за скуки по своей семье.
"Я собирался посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали жена и трое маленьких детей, и я хотел их увидеть. Они пошли на большие жертвы во время моей подготовки к поединку с Лопесом", – сказал Камбосос изданию The Ring.
Далее по теме
Напомним, что в конце ноября Джордж Камбосос сенсационно победил в Нью-Йорке Теофимо Лопеса, после чего задержался в США, чтобы посетить бои Девин Хэйни – Джозеф Диас и Джервонта Дэвис – Исаак Крус.
Наиболее вероятно, что весной Камбосос у себя на родине, в Австралии, проведет защиту титула абсолютного чемпиона в бою против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни.
Тем временем Василия Ломаченко его промоутер склоняет к бою против Шакура Стивенсона.
Однако, не исключено, что все еще переиграется, и уже весной мы получим поединок Ломаченко – Камбосос.
Читайте также:
- Кто побьет Ломаченко? Экс-тренер Кличко назвал самых опасных соперников Василия
- Пошел против народа: озвучен лучший боксер Украины всех времен
- Кто тут спит на жовто-блакытных простынях? Кличко сделали крайним в скандале с флагом Ломаченко
- Ломаченко против Бури в пустыне: за Васю вступился катмен
- У Камбососа нет шансов против Ломаченко. Промоутер назвал, кто будет соперником Императора
- Ломаченко вне бокса: Усик рассказал, за что отстранили кума