Камбосос признался, на кого променял Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что пожертвовал просмотром вживую поединка своего потенциального оппонента Василия Ломаченко против Ричарда Комми ради семьи

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Тот факт, что 11 декабря на бое Василий Ломаченко – Ричард Комми в Нью-Йорке не было абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа, многими было воспринято, что австралиец специально проигнорировал украинца, дабы показать тому, что не видит в нем своего возможного соперника.

Однако Камбосос заявил, что покинул США не из-за неуважения к Василию Ломаченко, а из-за скуки по своей семье.

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"Я собирался посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали жена и трое маленьких детей, и я хотел их увидеть. Они пошли на большие жертвы во время моей подготовки к поединку с Лопесом", – сказал Камбосос изданию The Ring.

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Камбосос отомстил Лопесу за Ломаченко / Фото: Getty Images, AFP

Напомним, что в конце ноября Джордж Камбосос сенсационно победил в Нью-Йорке Теофимо Лопеса, после чего задержался в США, чтобы посетить бои Девин Хэйни – Джозеф Диас и Джервонта Дэвис – Исаак Крус.

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Хейни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Наиболее вероятно, что весной Камбосос у себя на родине, в Австралии, проведет защиту титула абсолютного чемпиона в бою против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни.

Тем временем Василия Ломаченко его промоутер склоняет к бою против Шакура Стивенсона.

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images

Однако, не исключено, что все еще переиграется, и уже весной мы получим поединок Ломаченко – Камбосос.