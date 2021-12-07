Ломаченко отобьют голову: Вася узнал следующего соперника

Стало известно, с кем, вероятнее всего, встретится украинский боксер после того, как 11 декабря подерется с Ричардом Комми – Васю ждет непобедимый Стивенсон

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум намерен столкнуть лбами двух бойцов своей компании – Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона, обладателя титула WBO в первом легком весе.

Но для начала Васе нужно 11 декабря справиться с Терминатором – ганцем Ричардом Комми.

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"Лома против Шакура – бой, который я хочу организовать. Это будет отличный поединок, неважно, в каком весе он пройдет – легком, первом легком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это масштабный поединок на pay-per-view", – приводит слова Боба Арума World Boxing News.

Ломаченко vs Стивенсен: был бы крутой бой

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

Отметим, что американцу Шакуру Стивенсону по прозвищу Бесстрашный – 24 года. Он серебряный призер Олимпиады-2016, выиграл все свои 17 боев на профи-ринге.

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В последнем из них Стивенсон в октябре нокаутом одолел Джамела Херринга.

Ранее Стивенсон, который в свое время был спарринг-партнером Ломаченко, уже успел пригрозить Васе.

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"Я отобью Ломаченко голову", – заявил Шакур.

Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

Добавим, что сам Ломаченко после Комми хотел бы подраться с Джорджем Камбососом, но абсолютный чемпион в легком весе из Австралии утверждает, что украинец для него – не в приоритете.