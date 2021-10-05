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Фьюри: "Мою битву с Усиком признают несостоявшейся"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 октября, 09:54
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, которому 9 октября предстоит защита титула в бою с Деонтеем Уайлдером, все активнее рассуждает о потенциальном поединке с Александром Усиком
Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Фьюри пока отказывается говорить о том, какой будет их с Усиком драка в ринге, зато охотно высказался о психологическом противостоянии с украинцем перед самим боем.

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"На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера. А кто бы выиграл битву запугиваний, битву костюмов в паре Фьюри – Усик?" – поинтересовались у Тайсона.

"Нашу психологическую битву признали бы несостоявшейся", – ответил на это "Цыганский король".

"Как вы знаете, Усик не лучшим образом говорит по-английски и не является самой яркой личностью в мире. Так что парню, который не разговаривает на английском, достаточно сложно приехать в Англию и переговорить лучшего оратора в истории этого вида спорта. Этого не произойдет", – говорит Фьюри.

Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Reuters

"Но Усик – очень хороший боец. И то, что он делает за пределами ринга, никак не влияет на его действия на ринге, и наоборот. Я сомневаюсь, что если я одновременно оденусь в костюмы Бэтмена и Супермена, то это как-то существенно повлияет на подход Усика к бою".

Усик vs Фьюри. Коллаж – "Сегодня"
Усик vs Фьюри. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

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"Подобные вещи его не пугают. Для него это просто работа. Усик провел сотни боев в любителях, он двукратный чемпион мира. Украинец привык ко всему", – цитирует Fightnews заявление Фьюри каналу Behind The Gloves.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер: выход в ринг
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер: выход в ринг / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Отметим, что Усик уже заявил о готовности драться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Либо же с Уайлдером – в зависимости от того, у кого окажется недостающий украинцу чемпионский пояс.

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