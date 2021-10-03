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Фьюри назвал Усика вором и объявил на него охоту

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 октября, 16:28
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Отец Тайсона Фьюри, Джон, обвинил Александра Усика в том, что тот украл у его сына лавры крушителя Энтони Джошуа, и призвал украинца готовиться к драке с "Цыганским королем"
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня"
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

9 октября обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен победить Деонтея Уайлдера, после чего проведет промежуточный бой, а затем устроит охоту на Александра Усика. Об этих планах "Цыганского короля" объявил его отец – Джон Фьюри.

Читайте также: Усик – Джошуа: когда реванш и кто фаворит

"По правде говоря, Тайсон был огорчен поражением Джошуа. В конце концов, мы ведь все британцы. Тайсон хотел провести супербой с Джошуа, и Усик вправду украл его место в центре внимания. Тайсон всегда знал, что может победить Эй-Джея, сделав это даже лучше, чем Усик. Но это бокс. Уже ничего не изменишь", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews со ссылкой на Boxing Social.

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Фьюри расстроило поражение Джошуа
Фьюри расстроило поражение Джошуа / Фото: Reuters

"Возможно, Тайсон и Джошуа когда-то встретятся, но я думаю, что пламя угасло, потому что у Джошуа теперь слишком много поражений. Я надеюсь, что Тайсона никогда не побьют, и после боя с Уайлдером мы нацелены на промежуточный поединок в этом году. А затем мы пойдем за поясами, где бы то ни было – в Англии, Украине, Германии, любой точке мире. Тайсон будет на хвосте у Усика. Это тоже будет превосходный бой, поскольку они оба очень техничны".

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Reuters

"Я обожаю Александра Усика. Уважение Усику. В его бою с Джошуа победил достойнейший, и я желаю ему удачи", – добавил Джон Фьюри.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

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Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

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