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Ф'юрі: "Мою битву з Усиком визнають такою, що не відбулася"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 09:54
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Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, якому 9 жовтня належить захищати титул у бою з Деонтеєм Вайлдером, дедалі активніше розмірковує про потенційний поєдинок з Олександром Усиком
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Ф'юрі поки відмовляється говорити про те, якою буде їхня з Усиком бійка в рингу, зате охоче висловився про психологічне протистояння з українцем перед самим боєм.

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"На дуель поглядів із Джошуа Усик прийшов у костюмі Джокера. А хто б виграв битву залякувань, битву костюмів у парі Ф'юрі – Усик?" – поцікавилися у Тайсона.

"Нашу психологічну битву визнали б такою, що не відбулася", – відповів на це "Циганський король".

"Як ви знаєте, Усик не найкращим чином розмовляє англійською і не є найяскравішою особистістю в світі. Тож хлопцеві, який не розмовляє англійською, достатньо складно приїхати до Англії і переговорити найкращого оратора в історії цього виду спорту. Цього не станеться", – каже Ф'юрі.

Усик vs Ф'юрі
Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters

"Але Усик – дуже хороший боєць. І те, що він робить за межами рингу, ніяк не впливає на його дії на рингу, і навпаки. Я сумніваюся, що якщо я одночасно одягнуся в костюми Бетмена і Супермена, то це якось суттєво вплине на підхід Усика до бою".

Усик vs Ф'юрі. Колаж – "Сьогодні"
Усик vs Ф'юрі. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

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"Такі речі його не лякають. Для нього це просто робота. Усик провів сотні боїв в аматорах, він дворазовий чемпіон світу. Українець звик до всього", – цитує Fightnews заяву Ф'юрі каналу Behind The Gloves.

Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Тайсон Фьюрі та Деонтей Уайлдер: вихід в ринг
Тайсон Фьюрі та Деонтей Уайлдер: вихід в ринг / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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Відзначимо, що Усик уже заявив про готовність битися з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Або ж з Вайлдером – залежно від того, у кого буде потрібний українцеві чемпіонський пояс.

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