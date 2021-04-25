Этот достанет! Лучшие нокауты японского соперника Ломаченко

Две трети своих побед ближайший визави украинского боксера Масаеси Накатани добыл досрочно – благодаря не только сильным, но и размашистым ударам

/ Фото: Instagram

Как стало известно сегодня, Василий Ломаченко 26 июня в Лас-Вегасе встретится с японцем Масаеси Накатани. Поединок подтвержден!

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Это будет первый бой украинца после того, как он 17 октября по очкам проиграл Теофимо Лопесу.

Что интересно, свое единственное поражение на профи-ринге Накатани тоже потерпел от Лопеса. Тогда судейские записки показали такой счет в пользу американца: 118-110, 118-110, 119-109.

Результат боя Лопеса с Ломаченко был почти таким же убедительным для Теофимо: 116-112, 119-109, 117-111.

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Отметим, что на счету японца – 19 побед (13 из них – нокаутом). В предыдущем поединке в декабре 2020 года Масаеси нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Масаеси – 32 года. Он на год моложе Ломаченко. Выше Василия на 12 см (182 см против 170 см), и размах рук у Накатани внушительнее (180 см против 166 см у украинца). Это и называют главным козырем японского визави Ломы, который может достать своими кулаками-динамитами кого-угодно.

Смотрите хайлайты боев Масаеси Накатани

Ранее Ломаченко показал, какими выстрелами собирается уложить японца.

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Как тренируется Василий Ломаченко

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