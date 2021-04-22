Ломаченко без бокса увлекся другим видом спорта

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко пока что простаивает без боев. Ожидается, что летом он сойдется с японцем Накатани, а пока позволяет себе расслабляться. Давно известно, что у парня из Белгорода-Днестровского есть склонность к рыбаке. О своих походах Вася порой рассказывает в соцсетях.
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На этот раз боксер похвастался, как поймал небольшую рыбку (похоже, щуку), но, сняв ее с крючка, сразу же отпустил. Лишь с улыбкой заметил, что нужно было желание загадать. "Спортивная рыбалка как способ отдохнуть от суеты", – подписал житель Белгорода-Днестровского видеоролик.
К своему хобби Лома подключает и друзей. Ранее Усик и Ломаченко заинтриговали схваткой на воде.
Ломаченко с новым уловом / Фото: Instagram
Последний раз двукратный олимпийский чемпион выходил на ринг в октябре прошлого года, когда по очкам проиграл все свои титулы Теофимо Лопесу. Давать реванш украинцу американец отказался.
Недавно Ломаченко показал, как готовится к бою с японцем.
Вспомним, как Вася встретился с Денисом Беринчиком и Александром Усиком:
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