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Ломаченко без бокса увлекся другим видом спорта

22 апреля, 14:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый украинец нашел время для своего хобби – спортивной рыбалки, показав, как ловит и выпускает рыбу: "Нужно желание загадывать"

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко пока что простаивает без боев. Ожидается, что летом он сойдется с японцем Накатани, а пока позволяет себе расслабляться. Давно известно, что у парня из Белгорода-Днестровского есть склонность к рыбаке. О своих походах Вася порой рассказывает в соцсетях.

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На этот раз боксер похвастался, как поймал небольшую рыбку (похоже, щуку), но, сняв ее с крючка, сразу же отпустил. Лишь с улыбкой заметил, что нужно было желание загадать. "Спортивная рыбалка как способ отдохнуть от суеты", – подписал житель Белгорода-Днестровского видеоролик.

К своему хобби Лома подключает и друзей. Ранее Усик и Ломаченко заинтриговали схваткой на воде.

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Ломаченко с новым уловом

Ломаченко с новым уловом / Фото: Instagram

Последний раз двукратный олимпийский чемпион выходил на ринг в октябре прошлого года, когда по очкам проиграл все свои титулы Теофимо Лопесу. Давать реванш украинцу американец отказался.

Недавно Ломаченко показал, как готовится к бою с японцем.

Вспомним, как Вася встретился с Денисом Беринчиком и Александром Усиком:

Беринчик просит у Ломаченко денег
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спорт видео рыбалка бокс Василий Ломаченко
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