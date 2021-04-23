Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ломаченко показал, какими выстрелами собирается уложить японца

23 апреля, 14:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер с улыбкой проводит тренировки в зале в Одесской области перед боем с Масаеси Накатани, который запланирован на июнь-июль

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Ближайшим летом Василий Ломаченко собирается провести первый бой в 2021 году. Соперником экс-чемпиона мира будет Масаеси Накатани, который проиграл всего раз – Теофимо Лопесу. В начале апреля Ломаченко открыл лагерь перед боем с японцем и окунулся в холодное море. В последние дни украинский боксер активизировался в соцсетях и выложил еще один ролик со своей тренировки.

Реклама

33-летний Ломаченко похвастался работой в зале с грушей, наложив на видео эффектную музыку со звуком его ударов-выстрелов. Завершал упражнение Вася с жизнерадостной улыбкой на лице.

Напомним, Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram, на его страницу подписано более миллиона людей. Новый ролик посмотрело более 330 тысяч. В комментариях поклонники бокса уже выдвигают предположение, что в случае успеха в бою с японцем Вася мог бы сойтись в ринге с победителем поединка Лопес – Камбосос и вернуть свои пояса.

Между тем, Ломаченко без бокса увлекся другим видом спорта.

Реклама

Вспомним, как выглядело плечо Василия после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео бокс Василий Ломаченко тренировка Масаеси Накатани
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видео
Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник: видеоБокс
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гигантуБокс
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИ
Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИБокс
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаута
Наследник Кличко в Германии вырубил украинского поляка: видео нокаутаБокс
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий нижеБокс
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаута
Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять