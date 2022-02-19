Еще одна пощечина Кличко. Скандалист Чисора "мило" напомнил братьям свои проделки

18 феврале 2012 года состоялся бой Виталия Кличко против Дерека Чисоры. И хотя британский боксер тогда потерпел поражение, он решил напомнить о себе и поздравил в Instagram братьев Кличко с десятой годовщиной боя.
Британец африканского происхождения опубликовал самые яркие моменты, которые предшествовали бою.
"Счастливой десятой годовщины моим любимым братьям Кличко", – подписал пост Чисора.
Далее по теме
Действительно, Чисора мастер создавать шоу вокруг поединка. Болельщикам больше запомнился не сам бой, а то что ему предшествовало. После церемонии взвешивания Дерек дал пощечину Виталию, а уже находясь в ринге плюнул водой во Владимира.
На ринге Виталий перебоксировал Чисору, забрав 10 раундов из 12.
А в 2020 году Дерек получил свое от еще от одного украинца – Александра Усика, потеряв титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental.
Кстати, Дерек Чисора, которому исполнилось 38 лет, не намерен вешать перчатки на гвоздь. Жертва украинцев Усика и Кличко решил бросить вызов американскому нокаутеру Деонтею Уайлдеру. Что из этого получится – покажет время.