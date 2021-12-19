К черту пенсия! Я вернусь летом! Чисора требует реванша

Несмотря на жесткое поражение от новозеландца Джозефа Паркера, 37-летний Дерек Чисора продолжит выступления на боксерском ринге

Дерек Чисора не собирается покидать бокс / Фото: Instagram

Ночью в Манчестере состоялся зрелищный бой-реванш между британцем Дереком Чисорой и Джозефом Паркером. Новозеландец трижды отправлял Чисору в нокдаун, но тот каждый раз умудрялся выжить.

В итоге судьи единогласно присудили победу 29-летнему Джозефу Паркеру.

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Сразу после поединка Чисора развеял слухи о завершении карьеры, написав соответствующий пост в своем Instagram.

"К черту завершение карьеры. Я вернусь летом, с*ка", – написал британец.

Добавим, что Дерек Чисора потерпел 12-е поражение при 32-х победах.

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WHAT A TURN AROUND pic.twitter.com/0XXJKAB7FR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Напомним, первый бой между Паркером и Чисорой за титул WBO Interсontinental, 1 мая, также завершился победой новозеландца, но – раздельным решением судей.

Отметим, что осенью прошлого года Дерека Чисору также по очкам одолел украинец Александр Усик.

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