Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чисора проигрывал Усику и Кличко. Кто из украинцев был круче

1 ноября, 17:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кличко больше попадал, а Усик лучше защищался

Вчера ночью в Лондоне Александр Усик победил Дерека Чисору. Как и Виталий Кличко восемь лет назад. Оба украинца смогли одолеть неуступчивого британца лишь судейским решением, хоть и единогласным. Самое время вспомнить, как Чисора сражался с нынешним мэром Киева и сравнить, с кем из украинцев ему пришлось тяжелее.

Реклама

Подробная статистика ударов Усик – Чисора

Счет боя Усик – Чисора: 117:112, 115:113, 115:113
Счет боя Кличко – Чисора: 118:110, 118:110, 119:111

В 2012 году у поединка Чисоры с Кличко была своя скандальная предыстория, о чем мы писали в отдельном материале.

Кличко нанес меньшее количество ударов, чем Усик, но был немного точнее. В то же время Виталий больше пробивал силовыми ударами и практически половина из них достигла цели, а Усик делал ставку на джебы, хотя точность в этом компоненте у них одинаковая. Примечательно, что в бою с Дереком Кличко наносил в среднем на 18 ударов меньше, чем в своих восьми предыдущих боях. Возможно, причиной этому стала очередная травма плеча.

В тренде
Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом
Реклама

Чисора, весивший в 2012 году на 7 кг меньше, нанес тогда почти в два раза меньше ударов, по сравнению со вчерашним боем. Тем не менее, Кличко-старший позволял ему чаще попадать. Это касается как общего количества ударов, так и силовых.

Читайте также:Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Виталий Кличко Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушкахБокс
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в ЛондонеБокс
"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)Бокс
Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеров
Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеровБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять