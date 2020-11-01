Чисора проигрывал Усику и Кличко. Кто из украинцев был круче

Вчера ночью в Лондоне Александр Усик победил Дерека Чисору. Как и Виталий Кличко восемь лет назад. Оба украинца смогли одолеть неуступчивого британца лишь судейским решением, хоть и единогласным. Самое время вспомнить, как Чисора сражался с нынешним мэром Киева и сравнить, с кем из украинцев ему пришлось тяжелее.

Реклама

Подробная статистика ударов Усик – Чисора

Счет боя Усик – Чисора: 117:112, 115:113, 115:113

Счет боя Кличко – Чисора: 118:110, 118:110, 119:111

В 2012 году у поединка Чисоры с Кличко была своя скандальная предыстория, о чем мы писали в отдельном материале.

Кличко нанес меньшее количество ударов, чем Усик, но был немного точнее. В то же время Виталий больше пробивал силовыми ударами и практически половина из них достигла цели, а Усик делал ставку на джебы, хотя точность в этом компоненте у них одинаковая. Примечательно, что в бою с Дереком Кличко наносил в среднем на 18 ударов меньше, чем в своих восьми предыдущих боях. Возможно, причиной этому стала очередная травма плеча.

В тренде Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

Реклама

Чисора, весивший в 2012 году на 7 кг меньше, нанес тогда почти в два раза меньше ударов, по сравнению со вчерашним боем. Тем не менее, Кличко-старший позволял ему чаще попадать. Это касается как общего количества ударов, так и силовых.

Читайте также:Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама