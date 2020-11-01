Усик бил чаще и точнее, а Чисора – сильнее: статистика ударов

Появилась статистика боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Напомним, наш боксер одержал победу единогласным решением судей: 117:112, 115:113, 115:113. Согласно данным CompuBox, Усик нанес большее количество ударов и был намного точнее, однако по силовым ударам небольшое преимущество уже у британца.

Реклама

Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой

Судя по статистике, Чисора больше вкладывался в удары в начале поединка, надеясь на быстрый нокаут. А вот ближе к концу поединка его запал иссяк. Особенно провальным оказался восьмой раунд, когда Дерек ни разу не попал силовыми ударом.

Усик, наоборот, набрал обороты ближе к концу боя. В решающих раундах его точность порой достигала 50 процентов. Тем не менее, украинцу было тяжело противостоять сопернику, который оказался тяжелее него на 17 кг. Мы уже приводили рейтинг, согласно которому Усик – самый легкий среди топовых супертяжей.

Реклама

В тренде Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне

Реклама

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама