Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой

Александр Усик одержал тяжелую победу над Дереком Чисорой в 12-раундовом триллере в Лондоне. Это был второй бой для украинского боксера в супертяжелом весе и настоящий тест его навыков. Самое время прикинуть перспективы Усика в "королевском дивизионе". Бой против габаритного британца (разница – 17 кг!) показал, что Усику сложно тягаться с великанами, в некоторых моментах его спасала только скорость ног, а про недостаточно сильный удар украинца не говорил только ленивый. Пожалуй, Усику еще рано замахиваться на поединки против боксеров калибра Джошуа или Фьюри. Было бы разумней отсрочить встречи с топами хэвивейта, провести несколько промежуточных боев с опытными, но не такими опасными супертяжами. Какие расклады на 2021 год? Возможен вариант, что чемпион по трем версиям Энтони Джошуа откажется от титула WBO (на который претендует Усик) ради боя с Фьюри. В этом случае украинец может разыграть вакантный пояс с кем-то из первой десятки рейтинга организации – а это Даниэль Дюбуа, Кубрат Пулев, Энди Руис или Джозеф Паркер. Ну и не стоит забывать о возможной встрече с Александром Поветкиным (№4 в мире) или реванше с Муратом Гассиевым – россиянин тоже поднялся в хэвивейт. Если Усик пройдет эту проверку, то в конце следующего года вполне может претендовать на титул в хэвивейте и попадание в историю.

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