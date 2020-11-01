Промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится

Эдди Хирн считает, что Энтони встретится с украинцем, но после Тайсона Фьюри

Практически сразу же после поединка Александра Усика и Дерека Чисоры стали говорить о будущем украинского боксера. Кто-то твердит, что ему не нужно оставаться в супертяжелом весе, а кто-то советует не спешить с чемпионскими боями. Сам уроженец Крыма настроен весьма решительно. Пока же смотрите видео ярких моментов боя Усик – Чисора.

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Знаменитый промоутер Эдди Хирн в комментарии для YouTube-канала Matchroom Boxing высказал уверенность, что украинец добьется своего и встретится с обладателем трех чемпионских поясов Энтони Джошуа. Однако с оговорками:

"Джошуа хочет драться с Усиком, но сейчас он концентрируется на встрече с Тайсоном Фьюри. Но Энтони на 100% подерется с Усиком. Даже если Усик захочет провести еще один бой в этом дивизионе. Джошуа ждет новые вызовов против супертяжеловесов, и Усик – очень хороший супертяж. Его недостаток – физический, размеры. Александр непобедим в крузервейте, и он может проиграть только в боях с парнями, которые слишком большие для него. Мы видели, что в бою с Чисорой он приспособился и придерживался плана, чтобы справится с прессингом и стилем Дерека. Я думаю это тоже было великолепно".

Дал Хирн и свою оценку дуэли Чисоры с Усиком:

"Получился реально близкий поединок. Правда, может, из-за того что я сидел возле Хэя и Белью. Мне показалось, что и команда Усика считала, что бой был близким. Но они уверены, что Александра победил комфортно. У меня было 3:0 и, наверное, 4:1 после пятого раунда. Это был блестящий бой, который держал в напряжении. Особенно после первых 3-4 раундов, когда все смотрели друг на друга и говорили: "Вот это да". Для Усика это был отличный поединок для изучения дивизиона, а Дерек заслужил большое уважение".

В то же время Усик пригласил Чисору в русскую баню в Украине.

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Смотрите, как Александр и Дерек общались в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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