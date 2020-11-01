Усик пригласил Чисору в русскую баню в Украине

Противостояние на ринге совсем не испортило отношения между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Более того, кажется, что украинец и британец, поколотив друг друга, даже стали ближе. После боя они вместе дружно уминали бургеры, которые Дерек принес в раздевалку Александра. Смотрите видео ярких моментов боя Усик – Чисора.

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Общение происходило в неформальной обстановке. Усик столкнулся с трудностями в английском, так что ему помогали с переводом. Его соперник показал, что не очень хорошо ориентируется в географии: что Канада, что США – все равно Америка. В ходе разговора украинский боксер пригласил коллегу в русскую баню, которая есть у него дома. Также Александр продемонстрировал, как американец Малик Скотт во время спаррингов боялся идти в баню.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

После мирного общения боксеры и представители их команд обнялись на прощанье и сделали совместные фото. Читайте также, как Дэвид Хэй назвал Усика особенным за бой с его подопечным.

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