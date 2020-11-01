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"Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

1 ноября, 16:42

Олег Люлька Олег Люлька

Президент Украины заценил выигрыш Александром поединка с Чисорой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с победой над Дереком Чисорой, добытой накануне на "Уэмбли Арене" в Лондоне единогласным решением судей.

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" – написал Зеленский у себя в Twitter

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Бой Усик – Чисора

Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

Напомним, сам Усик после победы над Чисорой заявил: "Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Thank you very much, спасибо, дякую". Также украинец вызвал на бой чемпиона по трем версиям Джошуа: "Энтони, я иду за тобой!".

Интересно, что часть британских болельщиков не уверена, что у Усика есть нокаутирующий удар для супертяжелого веса, и не уверена в дальнейших перспективах украинского боксера. Что писали на английских сайтах болельщики – в нашей подборке реакций на бой Усик – Чисора.

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При этом промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится. Эдди Хирн считает, что Энтони встретится с украинцем, но после Тайсона Фьюри.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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бокс Владимир Зеленский Александр Усик Дерек Чисора президент Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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