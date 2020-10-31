Крым, церковь и плевок в Кличко: чем оскандалились Усик и Чисора

Сегодня в Лондоне на ринге встретятся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора. Многие украинские любители бокса отказываются поддерживать его из-за скандальных поступков и заявлений, однако и Чисора не является ангелом. Тем более что от его действий пострадали братья Кличко. Давайте вспомним, чем за пределами ринга отличились сегодняшние соперники. Напомним, онлайн боя Усик – Чисора уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

СКАНДАЛЫ УСИКА

Чей Крым?

Уроженец Симферополя долгое время отказывался отвечать на вопросы журналистов "Чей Крым?" и называл их собачьими. Позже Усик заявил, что "Крым – Божий", "Люди, которые там – вот и есть Крым". Позже боксер высказывался, мол, возвращение оккупированного полуострова зависит от народа и от воли Господней. Также он выражал свое мнение, что конфликт с Россией спровоцирован "царьками" и нужно "мириться с братьями". Ни разу боксер не сказал, что Крым – это Украина.

Церковь и "один народ"

Некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко. Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ. Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.

Вызов хейтерам

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Болельщики часто критиковали Усика за пророссийскую позицию, но боксер в ответ выпустил запугивающий ролик, на котором якобы нокаутирует "диванных экспертов". В защиту простых болельщиков выступил борец Богдан Грицай, предложивший Усику бой по правилам ММА. Но Усик не принял вызов.

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СКАНДАЛЫ ЧИСОРЫ

Пощечина Кличко-старшему

В 2012 году Чисора проводил бой против Виталия Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC. Накануне поединка во время дуэли взглядов британец неожиданно отвесил украинцу увесистую пощечину. Кличко был ошарашен такой наглостью соперника, но сумел сдержать свои эмоции. Чисора пытался поднять градус поединка и вывести украинца из себя, но только разозлил чемпиона.

Плевок в Кличко-младшего

Перед самым поединком Чисора предпринял еще одну попытку вывести Виталия из себя. Уже находясь в ринге, он подошел к Владимиру Кличко и просто плюнул ему в лицо водой. Украинец хладнокровно пропустил провокацию британца, а затем уже Кличко-старший отомстил и за брата, и за себя. Победил, правда, по очкам.

Драка и арест

Во время пресс-конференции после поединка в зал ворвался бывший соперник Владимира Кличко Дэвид Хэй и устроил с Чисорой словесную перепалку, которая завершилась рукоприкладством. На следующий день немецкая полиция арестовала Чисору, но позже он был освобожден. Тем не менее Дерек временно был лишен боксерской лицензии.

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