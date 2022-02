Кличко – Льюис: Леннокс сделал заявление о реванше

Об этом 56-летний британец Леннокс Льиюс заявил, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

"Кто бы победил в реванше?" – поинтересовался у Льюиса британский журналист Киаран Гиббонс, выложив фотографию его боя с Виталием Кличко 19-летней давности.

Кроме того, Льюис согласился с мнением Гиббонса, что в конце боя с Кличко в 2003-м он, Леннокс, контролировал ход событий на ринге.

Напомним, летом 2003 года в Лос-Анджелесе Льюис победил Кличко техническим нокаутом в шестом раунде, после того как рефери остановил бой из-за рассечения у Виталия. Хотя на момент остановки поединка украинец лидировал на судейских записках.

Тем временем Льюис утверждает, что в 2003-м победил в кровавом мессиве Кличко даже без подготовки.

"Когда я вернулся, то не должен был начинать с Кличко. Но он обошел очередь, и я подрался с ним. Этот парень к тому моменту уже готовился ко мне. Но даже в своем худшем состоянии я все равно побил его", – заявил недавно Леннокс на подкасте The Fight Is Right.