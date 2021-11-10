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"Увидел лицо и подумал: "Мама дорогая": Кличко назвал самый яркий бой в своей карьере

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 14:07
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Вечный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко назвал самый яркий поединок в своей карьере. К сожалению, для него он завершился поражением
Леннокс Льюис против Виталия Кличко
Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

Кличко-старший вспомнил, как он боксировал против Леннокса Льюиса. Бой был остановлен из-за жуткого рассечения у Виталия.

Читайте также: Реванш Кличко – Льюис: в перчатках, но без драки

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"Считаю, что одним из самых знаменитых поединков, где мне довелось испытать свои навыки и способности с лучшим боксером в истории, одним из лучших был бой с Ленноксом Льюисом.

К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Леннокс обещал реванш, но он не состоялся. Считаю, что тогда я ответил своим скептикам. Один из ярких поединков.

Могу сказать, так ужасно ни в одном поединке я не выглядел. У меня прекрасная реакция, моя техника... Моя реакция давала мне возможность не пропускать удары.

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Но в поединке с Ленноксом я выглядел ужасно. В поединке я себя не видел и был против остановки боя. Но потом увидел свое лицо и подумал: "Мама дорогая". Мурашки побежали по коже", – сказал Кличко в программе В гостях у Гордона на Youtube.

Ранее Леннокс Льюис заявил, что Виталий – лучший из больших бойцов, с которыми он когда-либо встречался в ринге.

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