Кличко – Льюїс: Леннокс зробив заяву про реванш

Про це 56-річний британець Леннокс Льюїс заявив, відповідаючи на запитання підписників у Twitter.

"Хто б переміг у реванші?" – поцікавився у Льюїса британський журналіст Кіаран Гіббонс, виклавши фотографію його бою з Віталієм Кличком 19-річної давнини.

Крім того, Льюїс погодився з думкою Гіббонса, що наприкінці бою з Кличком 2003-го він, Леннокс, контролював хід подій на рингу.

Нагадаємо, влітку 2003 року в Лос-Анджелесі Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді, після того як рефері зупинив бій через розсічення у Віталія. Хоча на момент зупинки поєдинку українець лідирував на суддівських записках.

Тим часом Льюїс стверджує, що 2003-го переміг у кривавому поєдинку Кличка навіть без підготовки.

"Коли я повернувся, то не повинен був починати з Кличком. Але він обійшов чергу, і я побився з ним. Цей хлопець на той час уже готувався до мене. Але навіть у своєму найгіршому стані я все одно побив його", – заявив нещодавно Леннокс на подкасті The Fight Is Right.