Леннокс Льюїс добив Кличка через 19 років після бою

Легендарний британський суперваж продовжує знущатися з Віталія Кличка – 2003-го переміг його в кривавому побоїщі, а тепер заявив, що зробив це навіть без підготовки

Кривава бійка Льюїс - Кличко / Фото: Getty Images

Напередодні Леннокс Льюїс дав пораду Ентоні Джошуа, як перемогти Олександра Усика. А тепер згадав, як сам здолав іншого українця – Віталія Кличка – 2003-го, після чого завершив кар'єру.

"Єдиний бій, до якого я насправді не був готовий, – це той поєдинок із Кличком. Справа в тому, що Віталій витяг мене відразу після бою з Тайсоном. У нас було чудове Різдво, ми чудово провели кілька місяців у відпустці".

"Коли я повернувся, то не мав починати з Кличком. Але він оминув чергу, і я побився з ним. Цей хлопець на той час уже готувався до мене. Але навіть у своєму найгіршому стані я все одно побив його", – заявив 56 -літній Леннокс Льюїс на подкасті The Fight Is Right.

Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, влітку 2003 року Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді, після того як рефері зупинив бій через розсічення у Віталія. Хоча на момент зупинки поєдинку українець лідирував за суддівськими записками.

"Під час того поєдинку я себе не бачив і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Матінко рідна". Мурашки побігли по шкірі", – казав нещодавно про бій із Льюїсом Віталій Кличко у програмі У гостях у Гордона.