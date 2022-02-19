Ще один ляпас Кличкам. Скандаліст Чісора "мило" нагадав братам свої витівки

Британський супертяж Дерек Чісора вирішив освіжити в пам'яті бій десятирічної давнини, який більше запам'ятався витівками одіозного британця

Віталій Кличко vs Дерек Чісора / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

18 лютого 2012 року відбувся бій Віталія Кличка проти Дерека Чісори. І хоча британський боксер тоді зазнав поразки, він вирішив нагадати про себе та привітав у Instagram братів Кличків із десятою річницею бою.

Британець африканського походження опублікував найяскравіші моменти, що передували бою.

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"Щасливої десятої річниці моїм улюбленим братам Кличкам", – підписав пост Чісора.

Справді, Чісора майстер створюватиме шоу навколо поєдинку. Уболівальникам більше запам'ятався не сам бій, а те, що йому передувало. Після церемонії зважування Дерек дав ляпас Віталію, а вже перебуваючи у рингу плюнув водою у Володимира.

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На рингу Віталій перебоксував Чісору, забравши 10 раундів із 12.

А в 2020 році Дерек отримав своє від ще одного українця – Олександра Усика, втративши титул чемпіона за версією WBO Inter-Continental.

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Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing

До речі, Дерек Чісора, якому виповнилося 38 років, не має наміру вішати рукавички на цвях. Жертва українців Усика та Кличка вирішив кинути виклик американському нокаутеру Деонтею Вайлдер. Що з цього вийде – покаже час.