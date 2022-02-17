Жена Виталия Кличко показала фото сына: он на голову выше отца

Наталья вместе с сыном гостила в мастерской знакомой художницы из Германии. Там они превратили курточку самого младшего Кличко в произведение искусства.
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"Мы провели прекрасный день в студии моей подруги, прекрасной художницы и женщины Тины Рейчел. Она превратила куртку моего сына в произведение искусства. Спасибо, дорогая Тина", – подписала снимки Наталья.
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Отметим, что рост Виталия Кличко составляет 201 см, а Владимира – 198 см. Перед Новым годом семейство Кличко сделало совместное фото, на которых Максим уже кажется выше своего отца.
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ДЕТИ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО
- Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова. Закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.
- Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец одержал викторию нокаутом над Ларри Дональдом. Изучает психологию в университете в Нидерландах.
- Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга. Учится в школе в Великобритании.