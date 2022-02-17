Жена Виталия Кличко показала фото сына: он на голову выше отца

Жена бывшего чемпиона мира по боксу, а нынче мэра Киева Виталия Кличко Наталья показала совместное фото со своим младшим сыном Максимом. Ему всего 16 лет, но он уже выше своих легендарных отца и дяди