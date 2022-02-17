Дружина Віталія Кличка показала фото сина: він на голову вищий за батька

Дружина колишнього чемпіона світу з боксу, а нині мера Києва Віталія Кличка, Наталія показала спільне фото зі своїм молодшим сином Максимом. Йому всього 16 років, але він уже вищий за своїх легендарних батька та дядька