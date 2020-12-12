Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула

Поздно ночью 12 декабря в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится бой за титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе между обладателем поясов британцем Энтони Джошуа и претендентом из Болгарии Кубратом Пулевым.

Джошуа – Пулев

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Боксеры начали подогревать интерес к поединку на вчерашнем взвешивании, когда едва не подрались. К счастью, их растянули охранники.

Энтони Джошуа едва не подрался с Кубратом Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

Энтони Джошуа. Послужной список

Олимпийский чемпион Лондона-2012 завоевал чемпионские титулы в 2017 году, когда нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. На тот момент на его счету было 18 побед подряд. После поединка украинец завершил карьеру, а британец должен был стать новым королем супертяжелого веса. Но в июне 2019 года Джошуа неожиданно для всех потерпел поражение нокаутом от малоизвестного мексиканца Энди Руиса, весившего 121 кг! Несмотря на то, что в декабре того же года Джошуа взял реванш у Руиса, позиции Энтони в хэвивейте пошатнулись и теперь ему заново нужно доказывать, что он заслуживает звания практически абсолютного чемпиона мира. В его коллекции отсутствует только титул WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри.

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Кубрат Пулев. Послужной список

Болгарский супертяж во второй раз в карьере и, возможно, в последний, получил шанс побороться за титул чемпиона мира. Впервые Пулев претендовал на титул в 2014 году, когда добился поединка против Владимира Кличко. Болгарин своим поведением так разозлил украинца, что тот просто уничтожил его на ринге. Пулев стал последним, кого нокаутировал Кличко. Тем не менее, это поражение остается единственным в послужном списке Кубрата. С тех пор он одержал восемь побед подряд, а в целом его рекорд составляет 28-1.

Сравнение боксеров

После сенсационного поражения Руису Джошуа кардинально пересмотрел свою физическую форму. Он избавился от огромной мышечной массы, сделав акцент на скорость. Перед сегодняшним боем вес Энтони составил 108,8 кг, в то время как под Пулевым весы показали 107,9 кг. Кроме этого, британец будет иметь превосходство в росте – он выше соперника на 4 см (198 против 194 см) и имеет больший размах рук – 208 против 202 см. Ну и самое главное – это возраст. Джошуа находится в рассвете сил, ему 31 год, а вот для 39-летнего Пулева это может быть последний большой бой в карьере.

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Джошуа – Пулев. Несостоявшаяся встреча

Джошуа и Пулев должны были встретиться на ринге еще три года назад. Однако за 11 дней до боя болгарин повредил плечо и вынужден был сняться с боя. Он признавался, что мог бы выйти на ринг ради гонорара в 4 млн фунтов, но не смог бы продемонстрировать свои лучшие качества. Тогда Пулева заменил Карлос Такам, с которым Джошуа разобрался в 10-м раунде.

Джошуа vs Пулев / Фото: matchroomboxing

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Джошуа – Пулев. Кто фаворит

Большим фаворитом боя называют британца. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.10, тогда как на победу Пулева он равен 7.00, а на ничью – 29. Вероятность результата боя по котировкам букмекеров: победа Джошуа 84%, ничья 3%, победа Пулева 13%.

Аналитики прогнозируют, что бой будет завершен в 6-7 раунде. Коэффициент на то, что боксеры не выйдут на восьмой раунд, равен 1.65 (вероятность 56%). А вероятность того, что десятый раунд не начнется, составляет и вовсе 70%. Шансы болгарского боксера оказаться в нокдауне оцениваются в 77 процентов.

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