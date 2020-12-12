Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится бой за титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Обладателю этих поясов британцу Энтони Джошуа будет противостоять претендент из Болгарии Кубрат Пулев по прозвищу "Кобра". Онлайн боя Джошуа – Пулев доступен на нашем сайте.
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ДЖОШУА – ПУЛЕВ
Поединок британского и болгарского супертяжей, который начнется около полуночи по Киеву, в украинском эфире транслироваться не будет. Бой Джошуа – Пулев можно посмотреть на стриминговых платформах Sky Sports и DAZN.
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ДЖОШУА – ПУЛЕВ:
КОТИРОВКИ НА БОЙ
Большим фаворитом поединка называют британца. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.10, тогда как на победу Пулева он равен 7.00, а на ничью – 29. Вероятность результата боя по котировкам букмекеров: победа Джошуа 84%, ничья 3%, победа Пулева 13%. Аналитики прогнозируют, что бой будет завершен в 6-7 раунде.
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Отметим, что, в случае победы над Кубратом Пулевым, Энтони Джошуа подерется с еще одним претендентом на его пояса – Александром Усиком. Либо с Тайсоном Фьюри – за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
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