Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

Поединок супертяжей на "Уэмбли" стартует не ранее полуночи и будет показан на стриминговых платформах

В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится бой за титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Обладателю этих поясов британцу Энтони Джошуа будет противостоять претендент из Болгарии Кубрат Пулев по прозвищу "Кобра". Онлайн боя Джошуа – Пулев доступен на нашем сайте.

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ДЖОШУА – ПУЛЕВ

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Поединок британского и болгарского супертяжей, который начнется около полуночи по Киеву, в украинском эфире транслироваться не будет. Бой Джошуа – Пулев можно посмотреть на стриминговых платформах Sky Sports и DAZN.

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ДЖОШУА – ПУЛЕВ:

КОТИРОВКИ НА БОЙ

Большим фаворитом поединка называют британца. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.10, тогда как на победу Пулева он равен 7.00, а на ничью – 29. Вероятность результата боя по котировкам букмекеров: победа Джошуа 84%, ничья 3%, победа Пулева 13%. Аналитики прогнозируют, что бой будет завершен в 6-7 раунде.

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Отметим, что, в случае победы над Кубратом Пулевым, Энтони Джошуа подерется с еще одним претендентом на его пояса – Александром Усиком. Либо с Тайсоном Фьюри – за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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