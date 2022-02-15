До Камбососа рукой подать. Беринчик приблизился к абсолютному чемпиону мира

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса. Чемпионом дивизиона является австралиец Джордж Камбосос.
Читайте также: Усика вырубил Беринчик: непостижимая сенсация
Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) возглавляет рейтинг WBO. Вплотную к Хай-теку приблизился непобежденный украинский боксер Денис Беринчик.
Далее по теме
Обладатель титула WBO International поднялся с третьей на вторую строчку рейтинга. Таким образом Денис на шаг приблизился к бою за звание чемпиона мира.
Рейтинг WBO в легком весе
- 1. Василий Ломаченко (Украина)
- 2. Денис Беринчик (Украина)
- 3. Анхель Фиерро (Мексика)
- 4. Исаак Крус (Мекксика)
- 5. Шуичиро Йошино (Япония)
- 6. Уильям Сепеда (Мексика)
- 7. Франческо Патера (Бельгия)
- 8. Гэри Калли (Ирландия)
- 9. Густаво Лемос (Аргентина)
- 10. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)
Напомним, в конце 2021 года Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз защитил свой титул.
Ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что следующая цель Беринчика – титул чемпиона мира.